Olio extra-vergine esplode la truffa | cosa portiamo in tavola e a che prezzo

Sull'd'oliva europeo sta per abbattersi una nuova tempesta dei prezzi. È già accaduto in Spagna, dove le quotazioni diall'origine sono calate a gennaio del 52% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, nonostante l'ultimo raccolto di olive nella penisola iberica non sia andato benissimo. A noi è andata meglio finora, visto che l'oro verde origine Itala, si paga 9,43 euro al chilogrammo, con una flessione di poco superiore all'1% sui dodici mesi. All'origine dei ribassi che hanno affondato i prezzi pure in Grecia c'è l'andamento delle quotazioni in Tunisia, Paese che gode di una finestra di export a dazio zero verso la Ue per 56.700 tonnellate di. Un contingente notevole, tanto che l'80% dell'export tunisino di oro verde è ormai indirizzato verso la Ue e Tunisi continua a insistere per ottenere un aumento a 100mila tonnellate della quota esportabile a tariffa zero.