Olbia, si ribalta con la Porsche per un malore: morto il 65enne Francesco Amadori

Un’altra tragedia sulle strade della Gallura. Nella tarda serata di ieri, sulla statale 125 trae la frazione di Murta Maria, un’auto, unaCayenne bianca, è uscita di stradandosi più volte. Alla guida c’era, 65 anni, originario di Tempio Pausania ma residente a Pattada. L’uomo è stato trovato privo di vita dai soccorritori accorsi sul posto. Secondo una prima ipotesi, potrebbe essere stato colto da un, perdendo così il controllo del veicolo.L’incidente è avvenuto intorno alle 20, nel tratto compreso tra la rotatoria di Spiritu Santu e l’ingresso di Murta Maria, poco distante da una stazione di servizio.era solo a bordo della suae viaggiava in direzione di Murta Maria quando, per cause ancora da chiarire, ha sbandato e urtato violentemente un muretto.