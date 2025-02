Lalucedimaria.it - Oggi 10 febbraio, festa di Santa Scolastica: l’appuntamento speciale con il fratello San Benedetto

Leggi su Lalucedimaria.it

Sorella gemella di sanlo seguì sulla strada della santità: insieme lodavano Dio in un particolare appuntamento., la cui memoria liturgica ricorre10, è la sorella gemella del grande sanda Norcia e come lui dedicò tutta la propria vita al Signore. Come suonacque il . L'articolo10dicon ilSanproviene da La Luce di Maria.