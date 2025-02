Ilrestodelcarlino.it - ’Odio e pregiudizio’ sulle foibe. L’incontro alla biblioteca Panizzi

· Oggi alle 17sala degli Artisti,a Reggio, un incontro dedicatomemoria della, con un focus sul significato diche ha segnato profondamente la storia del Novecento. Interviene lo scrittore Alessandro Mezzena Lona, studioso del rapporto tra Italia e Slovenia nel Novecento, oltre a Marij Cuk, autore di diversi romanzi, il più recente dei quali è ’La Foiba’, che esplora con narrazione emotiva e storicamente accurata le tragedie vissute dpopolazione italiana e slovena nel periodo delle, facendo convivere immaginazione e realtà.si inserisce nel programma degli eventi promossi per la Giornata del Ricordo. · Ai Chiostri di San Pietro, in via Emilia San Pierto a Reggio, stasera dalle 19,30 proseguono gli appuntamenti di ’Mondovisioni’, ciclo di documentari dedicato ai grandi temi dell’attualità globale.