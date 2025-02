Amica.it - Odi et amo: perché la vitamina C può irritare la pelle?

Non è certo, ma può succedere, che un ingrediente attivo della skincare provochi una reazione poco piacevole. Sappiamo che il retinolo può dare secchezza e, ma è una cosa che mettiamo in conto ogni qualvolta utilizziamo un acido sulla, soprattutto se abbiamosensibile o reattiva. Quello che molte non si aspettano però, è che anche laC irrita la. Sulla carta, laC non dovrebbe mancare in ogni beauty routine che si rispetti. Antiossidante, aiuta a stimolare la produzione di collagene per combattere la perdita di tono, è un ottimo alleato nel caso di incarnato spento e discromie cutanee e protegge ladalla formazione di radicali liberi.