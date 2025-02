Milanotoday.it - Occupato il liceo Manzoni di Milano: centinaia di studenti in protesta

Leggi su Milanotoday.it

Ildiapre una nuova stagione di occupazioni delle scuole superiori meneghine. L'istituto di via Orazio è statoa partire dalle prime ore di lunedì 10 febbraio, come riportato dal Corriere. Gli, a, hanno votato per l'azione durante un'assemblea. .