Iltempo.it - "Occultamento della storia". Mattarella, la condanna sulle Foibe e l'odio rosso

Nel Giorno del ricordo che commemora il 10 febbraio di ogni anno le vittime dei massacri dellee dell'esodo giuliano dalmata, arriva la duradel capo dello Stato nei confronti dei veleni che ancora vengono riversati su un dramma a lungo dimenticato. «Nelle zone del confine orientale, dopo l'oppressione fascista, responsabile di una politica duramente segregazionista nei confronti delle popolazioni slave, e la barbara occupazione nazista, si instaurò la dittatura comunista di Tito, inaugurando una spietata stagione di violenza contro gli italiani residenti in quelle zone. Di quella stagione, contrassegnata da una lunga teoria di uccisioni, arresti, torture, saccheggi, sparizioni, lerestano il simbolo più tetro. E nessuna squallida provocazione può ridurne ricordo e dura», ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, nel suo intervento al Quirinale in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004 per ricordare i massacri dellee l'esodo giuliano dalmata, con riferimento ai recenti atti vandalici alla foiba di Basovizza.