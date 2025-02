Lanazione.it - Occhio alle truffe, anziani nel mirino: carabinieri intensificano la lotta

Pisa, 10 febbraio 2025 – Le vittime, oltre a subire un danno economico, affrontano spesso anche un profondo trauma psicologico. Il senso di vergogna e la paura di essere giudicati portano moltia non denunciare quanto accaduto, contribuendo al successo di questi raggiri. L’Arma deidel comando provinciale di Pisa è impegnata in unasenza sosta contro letelefoniche, un fenomeno in continua crescita che colpisce soprattutto gli. I truffatori, sempre più astuti, utilizzano nuove tecniche di raggiro, come lo “Spoofing”, per ingannare le vittime e sottrarre loro denaro e beni. Lo “Spoofing” è una tecnica informatica che permette ai truffatori di falsificare il numero di telefono visualizzato dalla vittima, facendo apparire una chiamata proveniente da un numero di telefono diverso da quello reali.