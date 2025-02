Lanazione.it - Occasioni sfumate. Gli azzurrini cedono al Genoa

EMPOLI02 EMPOLI: Seghetti, Moray (63’ Baud Banaga), Bacci (63’ Scienza), Tosto (69’Trdan), El Biache, Falcusan, Lauricella, Huqi, Bembnista, Konate (63’ Popov), Gravelo (81’ Monaco). A disp.: Versari, Asmussen, Chiucchiuini, Rugani, Orlandi, Olivieri. All.: Filippeschi.: Magalotti, Meconi, Barbini, Rossi, Fazio (69’ Contarini), Ferroni, Dorgu Ifenna (54’Nuredini), Ghirardello (90’ Papastylianou), Arboscello, Deseri (90’ Colonnese), Grossi (54’ Carbone). A disp.: Baccelli, Pallavicini, Mendolia, Pinto, Laurient, Arata. All.: Sbravati. Arbitro: Renzi di Pesaro. Reti: 66’ e 74’ Ghirardello. VINCI - Un micidiale uno due a metà ripresa e la Primavera dell’Empoli si deve inchinare anche al. Al Centro sportivo di Petroio a Vinci glidisputano una buona prima frazione di gioco per ritmo e, ma non riescono a sfondare.