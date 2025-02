Cityrumors.it - Obesità: un’epidemia silenziosa che aumenta il rischio di cancro

Leggi su Cityrumors.it

In Italia 4 milioni di persone soffrono di, una condizione legata a 12 tipi di.Uno stile di vita sano non è solo una scelta estetica, ma una necessità per la salute. Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e controlli medici periodici possono fare la differenza nella prevenzione di molte patologie. Tuttavia, in Italia, il problema dell’sta assumendo dimensioni preoccupanti: secondo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), oggi 4 milioni di persone ne soffrono, pari al 10% della popolazione adulta.L’necessita di una correzione dello stile di vita Cityrumors.it foto AnsaPer contrastare questa emergenza, serve un’azione decisa da parte di istituzioni, medici e cittadini. È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, educare la popolazione a stili di vita sani e garantire l’accesso a percorsi di supporto personalizzati per chi soffre di