Nuovo record del prezzo del gas | 58 euro al megawattora ai massimi da due anni I rincari in bolletta e il possibile intervento del governo

Ildel gas vola ai valoridegli ultimi due, coninper famiglie e imprese. I futures toccano 58, in rialzo quasi del 4%. Ad accelerare l’impennata sono le temperature fredde e il calo delle riserve stoccate, ma anche le minacce dei dazi Usa sulle catene delle forniture globali.Il livello medio di riempimento degli stoccaggipei è sceso al 55%. In Italia sono al 62%, in Germania al 55%, entrambi i Paesi fortemente dipendenti dal gas. Più grave la situazione in Olanda e in Belgio dove le riserve sono al 37 e al 41% delle capacità. A febbraio del 2024, il valore medio delle riserve di gas si attestava inpa intorno al 65%.Possibili interventi del– Mentre calano le scorte di metano dei Paesipei, il mercato “aggiusta” ilin vista dei nuovi acquisti per la prossima stagione invernale.