Iodonna.it - Nuovo appuntamento con la Casa più spiata d'Italia. Al televoto ci sono Amanda, Iago, Pamela, Stefania e Zeudi: chi di loro dovrà abbandonare il reality? Le anticipazioni

con il Grande fratello. Lunedì 10 febbraio tornano in prima serata su Canale 5 gli inquilini dellapiùd’. Tra amicizie, litigi e incomprensioni, i concorrentisempre più vicini alla finale. E, vista la settimana particolare della programmazione tv, con il Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio, al Gf non mancheranno le sorprese: stasera, infatti, il pubblico decreterà il primo finalista di questa edizione tra i concorrenti maschi. Grande Fratello 2024/2025: chii concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”, Eva Grimaldi eliminata: «È stato bellissimo, corro da Imma» Grande fratello, cinque inquilini alAlfonso Signorini, dunque, è pronto a tornare sul piccolo schermo per coinvolgere gli spettatori con le nuove vicende del Gf.