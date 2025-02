Abruzzo24ore.tv - Nuovi dazi Usa: aumenti su jeans, elettronica e bevande! Scopri tutti i prodotti coinvolti

Milano - Se l'Unione Europea risponderà aiimposti dagli Usa, i consumatori italiani potrebbero dover affrontare un'impennata dei prezzi su moltiquotidiani. Un possibile aumento deida parte dell'Unione Europea sulle importazioni dagli Stati Uniti rischia di avere ripercussioni notevoli sulle tasche dei consumatori italiani. Secondo il Codacons, l'Italia importa annualmente beni americani per un valore di 25,2 miliardi di euro e l'introduzione di tariffe aggiuntive potrebbe far lievitare i prezzi su numerosidi uso quotidiano. Tra i beni più colpiti ci sono automobili,, egassate, ma anche alimenti come il ketchup, il formaggio cheddar, le noccioline, il riso eda tabacco. Secondo il Codacons, glinon risparmieranno neppure i consumatori italiani nel settore dell'abbigliamento, che dovranno affrontare rincari su scarpe, magliette, intimo e molto altro.