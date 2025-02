Abruzzo24ore.tv - Nuovi aumenti per sigarette e sigari: ecco le marche e i prezzi

Roma - Dal 9 febbraio 2025 scattanorincari per: scopri iaggiornati per lepiù popolari. A partire dal 9 febbraio 2025, i fumatori dovranno affrontaresuidi. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha confermato l’introduzione di nuove fasce di prezzo che riguarderanno ben 343di tabacco. La decisione arriva dopo l'incremento già attuato lo scorso gennaio, con l'implementazione di modifiche sui costi dei trinciati e dei prodotti correlati. L'aumento deinon risparmia neppure i: marchi ben noti come Camel, Winston e Benson subiranno modifiche sui costi. I pacchetti di Camel Blue e White arriveranno a costare 6 euro, mentre le Winston Red, Silver e Blue saranno venduti a 5,5 euro per confezione.