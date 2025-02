Lanazione.it - Nuova vita ai vigneti. Ecco il bando da 11 milioni di euro

Firenze, 10 febbraio 2025 – Sono stati stanziati 11di risorse comunitarie per l’intervento di “Ristrutturazione e riconversione dei”. Lo ha deliberato la giunta su proposta della vicepresidente e assessora Stefania Saccardi attivando l’intervento settoriale - che rientra tra le opportunità promosse nell'ambito di Giovanisì - per la campagna 2025/2026. “La superficieta toscana è ampiamente sopra la soglia dei 60 mila ettari – dice la vicepresidente e assessora regionale all’agricoltura Stefania Saccardi - Di questi, ben oltre la metà hanno usufruito negli ultimi anni dell’intervento regionale su questa misura, nell’ambito dell’OCM UE del vino. Parliamo di un “vigneto Toscana” che per circa il 95% è destinato a vini di qualità, tra DOCG, DOC e IGT, rispetto a una media nazionale che supera di poco il 60%.