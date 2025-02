Ilrestodelcarlino.it - Nunez risponde a Jallow, pari tra Montegranaro e Urbania

1 : Taborda, Chimezie (28’ s.t. Alidori), Stortini (42’ p.t. Rozzi), Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (19’ s.t. Tonuzi), Perpepaj (41’ s.t. Torricini), Capponi (38’ s.t. Proesmans),, Sindic, Iuvalé. All. Mengo.: Nannetti, Scarcella, Antoniucci, Dal Compare, Franca (19’ s.t. Lani), Paoli, Bicchiarelli (1’ s.t. Cannoni), Carnesecchi, Rivi (1’ s.t.), Sarli (46’ s.t. Temellini), Monachesi (31’ s.t. Diene). All. Lilli. Arbitro: Malascorta di Jesi. Reti:1’ st,15’ st. Note: espulso Cannoni (doppia ammonizione) al 47’ s.t. Partita bella e molto combattuta trache finisce con un equo risultato dità. Il primo tempo vede ilsubito in avanti conche in slalom semina il panico, mette in mezzo ma non trova nessuno pronto alla battuta.