Notaresco pareggia | la beffa è nel finale

1 RECANATESE 1(3-5-2): Loliva 6; Pulsoni 5,5 (31’st Kapnidis 6), Formiconi 6, Granicelli 5,5 (28’st Taddei 6.5); Ciutti 5.5, Belli 5.5 (13’st Di Bartolo), Arrigoni 6, Di Sabatino 5.5 (1’st Sall 5.5), Quacquarelli 6; Forcini 5.5 (22’st Di Cairano 7), Infantino 5.5. A disp.: Sallusti, Intinacelli, Ferri, Osei. All.: Silva 6.5 RECANATESE (3-4-1-2): Del Bello 6; E.Ferrante 6, Bellusci 5.5, Marchegiani 6; D.Ferrante 5.5, Raparo 6, Giandonato 5.5, Pesaresi 6; D’Angelo 6; Zini 6.5 (31’st Canonici 5.5), Spagna 6. A disp.: Mascolo, Cusumano, Masi, Pierfederici, Pepa, Bruzzechesse, Valleja. All.: Gigli 5.5 (Bilò assente per febbre) Arbitro: Marco Melloni di Modena Reti: 5’st Zini, 39’st Di Cairano Note: Spettatori 400 circa. Ammoniti Granicelli; Pesaresi, Raparo, Canonici, Del Bello.