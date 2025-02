Ilfattoquotidiano.it - Non solo il 6 Nazioni, a Roma va in scena il rugby inclusivo: “Nell’epoca Trump c’è ancora più bisogno di squadre come la nostra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’amichevole in vista della Union Cup 2025, il torneo dieuropeo diinclusive, organizzato dall’International Gay(IGR), che si svolgerà ad Oslo, in Norvegia, a fine maggio. Negli stessi giorni in cui si gioca per il 6, uno dei più noti tornei dimaschile in Europa, a sfidarsi sul campono, poco distante dal parco degli Acquedotti, sono stati i Raccoons, squadra della capitale e i Berlin Bruisers, team storico tedesco e prima squadra queer della Germania.“Noi siamo nati a luglio dello scorso anno – racconta Umberto Cesaro, presidente e giocatore dei Raccoons– per il desiderio di un gruppo di amici di creare una squadra inclusiva, nondal punto di vista della sfera sessuale, ma inclusiva a 360 gradi”. “Io gioco in questa squadra da 6 anni – aggiunge Uil Stadfeld, presidente e giocatore dei Berlin Bruisers – ricordo il mio primo allenamento con questo team, nessuno allora mi giudicò perero e per quanto fossi bravo a giocare”.