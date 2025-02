Non mi riprenderò mai completamente Platinette in tv dopo anni | come sta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il volto noto della tv è tornatodue. Tanto tempo è passato da quando un ictus fece temere il peggio. Il conduttore Marco Liorni lo salutò subito via social: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì. Lui è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!”. Era il 2023. Adesso il personaggio famoso è tornato a parlare ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Sta facendo riabilitazione e logopedia e afferma: “Non perdo l’ironia, ma so che non mimai”.Leggi anche: “Cosa è successo davvero a”. Mauro Coruzzi e l’ictus: “I suoi veri problemi”a Verissimo: “Da un giorno all’altro senza parlare”Stiamo parlando di Mauro Coruzzi, in arte