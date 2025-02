Liberoquotidiano.it - "Non mi è mancato": lo schiaffo di Carlos Alcaraz a Jannik Sinner, la rivalità si infiamma

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ormaiè un campione considerato in tutto il mondo e, soprattutto, temuto e rispettato sul campo da tutti i suoi avversari. E così, anche, l'unico che, secondo gli addetti ai lavori, può contendere il primato negli anni all'italiano, deve fare i conti consia quando perde sia quando vince. L'ultimo titolo ATP conquistato, quello di Rotterdam, ha visto l'assenza strategica diche, dopo gli Australian Open, ha preferito allenarsi e riposarsi e non rigiocare subito. Ancora con il trofeo tra le mani, adè stato chiesto, tra il serio ed il faceto: "ti èa Rotterdam?"non ha potuto che mantenere i toni scherzosi dello scambio dialettico: "Veramente non mi è(ride, ndr). Ha deciso di rinunciare al torneo in extremis, capisco e rispetto la sua decisione.