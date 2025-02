Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli deve credere allo Scudetto. Con l’Inter gara non decisiva. Su McTominay…

Ignoffo: McTominay è un calciatore di tutto rispetto, sta dimostrando di valere la maglia dele di avere grandi qualità tecniche e fisicheNM– Giovanni Ignoffo, Antonio Petrazzuolo, Massimiliano Varricchio, Inacio Pià, Pino Taglialatela e Rubens Pasino hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Il, McTominay sta dimostrando di valere la maglia azzurra, ha grandissime qualità”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: è intervenuto a “Sul gol dell’Udinese Mazzocchi avrebbe potuto fare meglio, così come Juan Jesus.