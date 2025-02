Game-experience.it - Nintendo Switch 2 andrà sold-out al lancio? Nintendo non teme la carenza di scorte per la nuova console

sta pianificando unimponente per2, con una produzione che punta a soddisfare l’alta domanda fin da subito. Il presidente Shuntaro Furukawa ha infatti dichiarato che l’azienda sta assumendosi dei rischi per garantire un numero adeguato di unità al day one, evitando di conseguenza gli errori del passato e le difficoltà di approvvigionamento che hanno colpito altre.Piuttosto che aumentare la produzione gradualmente, Games Industry riporta cheha deciso di immettere un alto volume digià al, riducendo in questo modo il rischio dilimitate e contrastando di conseguenza il fastidioso fenomeno del bagarinaggio. La Grande N ha dichiarato di aver studiato strategie per garantire una distribuzione equa e adeguata, sebbene i dettagli non siano ancora stati rivelati.