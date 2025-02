.com - Nine Inch Nails: arriva in Italia per un imperdibile appuntamento

, una delle band più influenti della musica alternativa e industrial, annunciano la loro unica datana del 2025, martedì 24 giugno al Parco della Musica di Milano.Questo concerto segna un ritorno trionfale indopo anni di attesa, e rappresenta un’occasioneper i fan della band che, con il loro sound sperimentale e la loro presenza scenica inconfondibile, hanno segnato la storia della musica contemporanea.Oggi ihanno annunciato il Peel It Back Tour 2025, che segna la prima apparizione dal vivo della band dal 2022. Prodotto da Live Nation, il tour prenderà il via domenica 15 giugno a Dublino, in Irlanda, alla 3Arena, e porterà la band in tutta Europa, con tappe nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera e in altri Paesi.La tournée europea prevede anche importanti partecipazioni ai festival Graspop Metal Meeting di Dessel (Belgio), Open’er di Gdynia (Polonia) e Mad Cool di Madrid (Spagna), tra gli altri.