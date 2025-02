361magazine.com - Nike United: il collettivo di calciatrici che ispira il futuro del calcio

Leggi su 361magazine.com

La collezione è disponibile dal 5 febbraiolancia, undi atlete determinate e vincenti che stanno lasciando il segno nelmondiale,ndo la prossima generazione a sognare in grande.Per la prima volta nella storia diFootball, il brand ha riunito seiinternazionali per creare il pack di scarpe da, una collezione esclusiva che fonde prestazioni d’élite e design audace. I modelli iconici Tiempo, Mercurial e Phantom si tingono di nuovi colori e dettagli unici, plasmati dall’esperienza diretta delle atlete.Leggi anche:24.7: la collezione che supporta in pieno lo stile di vita dell’atletae protagoniste e le loro scarpe? Tiempo – Per il controllo e la versatilitàPatricia Guijarro (FC Barcelona Women, Spagna)Naomi Girma (Chelsea FC Women, USA)? Mercurial – Velocità senza limitiLauren James (Chelsea FC Women, Inghilterra)Salma Paralluelo (FC Barcelona Women, Spagna)? Phantom – Precisione rivoluzionariaSophia Wilson (ex Smith) (Portland Thorns FC, USA)Deyna Castellanos (Portland Thorns FC, Venezuela)“Siamo atlete di diverse squadre e culture, ma ci siamo unite per creare qualcosa di speciale da condividere con il mondo,” afferma Sophia Wilson.