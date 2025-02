Liberoquotidiano.it - "Niente di niente": Sanremo 2025, Carlo Conti spazza via il veleno della sinistra

"Pressioni politiche? Non ho ricevuto nessun tipo di pressione, di indicazione,". Cosìrisponde a chi gli chiede se abbia subito qualche pressione o interferenzapolitica nella preparazione di. "Ringrazio l'azienda che si è fidata, perché sa il mio modo di lavorare, sa che non cerco polemiche, anche se poi ovviamente al festival ci sono, che ci sono state, ci saranno sempre, altrimenti non sarebbe il festival di. Però non le cerco, cerco sempre di fare delle cose con grande rispetto nei confronti degli spettatori parlando a tutti", ha aggiunto. E sul "no" ai classici monologhi su cui Amadeus ha costruito i suoi festival: "A volte è meglio una parola che una lunga chiacchierata, la politica non c'entra". Una vera e propria lezione a chi ha sempre cercato di infarcire il Festival con sproloqui spesso totalmente fuori tema e portatori sani di polemiche inutili.