Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, retroscena a sorpresa: era la seconda scelta, i bianconeri volevano lui! Il profilo sfumato

di RedazionentusNews24: era la, iquesto esterno d’attacco! Ilindividuato e poiSpunta un interessantissimoriguardante, calciatore che il calciomercatoha acquistato dalla Fiorentina nell’ultima sessione estiva. Stando a quanto riportato da Tuttosport però l’argentino non era la prima.Giuntoli e il board bianconero avevano puntato prima su Johan Bakayoko, esterno d’attacco del Psv domani avversario in Champions League. Le richieste degli olandesi, che in estate50 milioni hanno spinto Giuntoli a cambiare obiettivo, ripiegando così su.Leggi suntusnews24.com