Nick Kyrgios il video clamoroso | Sinner il mio tennista preferito E la Rete si scatena

Un filmato circolato inha sorpreso molti appassionati di tennis: nelsi vedeaffermare che Jannikè il suo “giocatore“. Un’affermazione che, alla luce dei ripetuti attacchi dell’australiano per la questione Clostebol, sembra quasi incredibile. Ilè stato ricondiviso su X da un utente sbalordito nel sentiredire: “is like my favourite player right now” (è il mio giocatoreal momento).L’inevitabile commento di: “Era prima che lo trovassero positivo”La clip è diventata rapidamente virale, al punto chestesso è intervenuto nei commenti per prendere le distanze da quelle parole. Sempre attivo sui social quando si tratta di criticare, tanto da avern fatta un’ossessione, l’australiano ha voluto puntualizzare: “Questo era prima che trovassero steroidi dentro di lui”, ribadendo ancora una volta la sua posizione nei confronti del numero 1 del mondo.