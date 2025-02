Zonawrestling.net - NEWS: Numerose celebrità del Wrestling avvistate al SuperBowl

personalità di spicco del mondo delprofessionistico erano presenti al Super Bowl LIX, tenutosi al Caesars Superdome di New Orleans.Il membro della WWE Hall of Fame e presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assistito alla partita, scrivendo la storia come il primo presidente in carica a farlo. Anche Vince McMahon, Shane McMahon e The Undertaker sono stati avvistati all’evento, aggiungendosi alla forte presenza dial Super Bowl. Anche il CEO di AEW Tony Khan era presente, arrivando al Kismet con uno yacht da 400 piedi da 360 ??milioni di dollari di proprietà di suo padre, Shad Khan.Fuori dallo stadio, l’influenza della WWE si è estesa alle pause pubblicitarie. Il produttore di elettrodomestici Bosch ha trasmesso il suo primo spot pubblicitario del Super Bowl, con un attore che interpretava Macho Man Randy Savage accanto ad Antonio Banderas.