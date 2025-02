Ilrestodelcarlino.it - Neve in montagna? La posta arriva con Panda a trazione integrale

Bologna, 10 febbraio — Ladell’Appennino bolognese fa paura? Macché. Poste Italiane non si ferma neanche col maltempo. Durante l’ultima stagione invernale ha garantito i servizi di consegna anche nelle località più impervie dell’entroterra. Raggiungendo di fatto tutti i cittadini residenti nelle zone più complesse dal punto di vista metereologico. I postini del gruppo lo hanno fatto annoverando nelle flotte dei comuni di Alto Reno Terme e Lizzano in Belvedere delle4x4, mezzi dotati di un sistema die di pneumatici invernali, abili anche nelle salite più rigide, dando così continuità al servizio di consegna. Fondamentale, inoltre, è la conoscenza del territorio da parte delle postine e dei postini dei Centri interessati, che grazie alla loro abilità hanno affrontato difficoltà e aggirato gli ostacoli percorrendo cautamente strade alternative per così giungere alle destinazioni servite.