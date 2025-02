Lanotiziagiornale.it - “Netanyahu vuole sabotare i negoziati per la fase due del cessate il fuoco così da riprendere la guerra”. I media israeliani rivelano la strategia di Bibi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Vacilla sempre più l’accordo per ililsiglato da Benjamine Hamas. Secondo fonti israeliane, citate dal quotidiano Haaretz, il primo ministro di Tel Aviv intendel’accordo diile rilascio degli ostaggi dalla Striscia di Gaza. “È uno show – ha detto una fonte –sta segnalando molto chiaramente che nonpassare allasuccessiva”.Per riuscirci, come rivela a Haaretz un funzionario israeliano che ha chiesto l’anonimato,“sta inviando una squadra senza mandato e senza la capacità di fare alcunché”.Che le cose stianoè più che un sospetto. I, infatti, hanno effettivamente riferito dell’invio di una delegazione israeliana a Doha, in Qatar, ma solo per discutere di “dettagli tecnici” dell’accordo di tregua in corso con Hamas e non per avviare il negoziato sulla secondadell’intesa.