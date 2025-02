Juventusnews24.com - Nesta Monza, adesso è anche ufficiale: i brianzoli lo richiamano al posto di Bocchetti. Era stato esonerato post Juve

di RedazionentusNews24il ritorno in panchina del tecnico, che prende ildell’: il comunicato del clubAlessandroè ritornato ad essere l’allenatore deldopo chesollevato dall’incarico in seguito al 5-1 subito contro la Lazio. Ecco il comunicatodella squadra biancorossa, che richiama il tecnico che eradopo il ko di dicembre contro la.IL COMUNICATO – ACcomunica di aver revocato l’esonero di Alessandro, che assume nuovamente l’incarico di allenatore della Prima Squadra biancorossa. In bocca al lupo Alessandro!Leggi suntusnews24.com