Nessun assalto al Comune | il video che smonta le balle di Lepore

Come ogni anno, i ragazzi di Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, hanno tenuto una fiaccolata per le vie di Bologna in memoria delle Foibe per deporre una corona per il Giorno del Ricordo nella sede del, Palazzo d'Accursio. Giunti davanti all'ingresso, i manifestanti hanno trovato il portone chiuso. Dopo aver suonato, gli è stato aperto e sono entrati, depositando la corona. Eppure da sinistra è partito un attacco nei loro confronti. Un gruppo di militanti, denuncia ilin una nota, «è entrato abusivamente nella sede del». A strettissimo giro è arrivata la risposta di Galeazzo Bignami: "Ho letto il comunicato del Sindaco di Bologna. Stasera presenterò querela per calunnia e diffamazione. Come le immaginitestimoniano una corona è stata apposta fuori daled il sottoscritto si è allontanato accompagnato con discrezione da due agenti della Questura sino a che non sono andato via con mezzi privati.