Neonata muore durante il parto, i genitori denunciano i medici: uno di loro si suicida

il: il medico siÈ un dramma nel dramma quello avvenuto a Brescia dove un medico, indagato insieme ad altri nove colleghi per la morte di unaavvenutaun, si è tolto la vita a distanza di tre giorni dall’accaduto.La tragedia, che ha colpito una famiglia dell’Est Europa, è avvenuta a fine gennaio nell’ospedale di Desenzano.il, infatti, laè morta per motivi ancora da chiarire.Idella piccola hanno denunciato l’ospedale con la procura di Brescia che ha aperto un’inchiesta per stabilire i motivi della morte della bambina.Nell’indagine della procura sono stati iscritti nel registro degli indagati 10. Uno di, però, tre giorni dopo l’accaduto si èto lanciandosi nel vuoto.Il medico non ha lasciato biglietti per spigare i motivi del suo gesto e la procura è ora al lavoro per capire se i due eventi siano effettivamente collegati.