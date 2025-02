Ilfattoquotidiano.it - Neonata muore durante il parto: dieci indagati. Uno dei medici si è tolto la vita tre giorni dopo

Unamorta dia fine gennaio e uno deipresenti in salamorto suicida tre. È la storia che tra Desenzano e Trento oggetto di due inchieste. La prima avviata dai pm di Brescia per omicidio colposo, la seconda aperta dalla procura di Trento per cercare di determinare l’eventuale collegamento tra le morti della bimba e del camice bianco. Allo stato nel registro deglisono stati iscrittipersone.È il 31 gennaio quando una donna al termine della gravidanza arriva in ospedale a Desenzano, ilappare complicato e viene deciso – secondo quanto riportano i media locali – l’utilizzo di una ventosa. Leperò sta male e viene portata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dovenonostante gli sforzi del personale sanitario. I genitori presentano una denuncia come accade spesso in casi del genere.