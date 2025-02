Lettera43.it - Neonata morta a Desenzano del Garda dopo il parto: 10 medici indagati, uno si è suicidato

A Brescia 10sono stati iscritti nel registro degliper la morte di una, avvenuta il 31 gennaio nell’ospedale didel, al termine di una gravidanza senza problemi sfociata in un travaglio complicato. I genitori avevano denunciato l’accaduto, facendo scattare l’indagine per omicidio colposo nei confronti dell’intera intera équipe e il sequestro della cartella medica. Uno dei professionisti, un ginecologo di 39 anni, pochi giorniil fatto si è tolto la vita gettandosi da un ponte.Il 3 febbraio uno dei ginecologi si ègettandosi da un ponte La procura di Brescia ha iscritto nel registro deglitre ginecologi, tre anestesisti, due pediatre e due ostetriche. Ma, appunto, il 3 febbraio uno dei ginecologi si ègettandosi da un ponte in Val di Non, in Trentino.