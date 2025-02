Bergamonews.it - Nella pancia della balena, In Memoriam e Mili Muoi: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi su Bergamonews.it

Lo spettacolo “” per il Giorno del Ricordo a Treviglio, il concerto “In” alla Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie a, “, l’esodo dei miei” al cine-teatro Gavazzeni di Seriate e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamascaserata di lunedì 10 febbraio.Ecco gli appuntamenti.alle 18.15 e in replica alle 20.45 al centro culturale San Bartolomeo, a, si terrà un incontro dal titolo “Educazione dei nostri bisogni emozionali – Correzione / castigo – punizione?”.Il relatore sarà fra Bernardino Prella, psicologo e frate dell’Ordine dei Predicatori.L’iniziativa rientra nel programma de “I Lunedì di San Bernardino”.alle 21 alla parrocchia di Santa Maria Immacolata delle Grazie, a, si terrà un concerto dal titolo “In”, in occasione del Giorno del Ricordo.