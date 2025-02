Amica.it - Nella gara di star, Bradley Cooper (con sua figlia Lea) batte Taylor Swift al LIX Super Bowl: ecco chi c'era e cosa è successo

In estrema sintesi,ha battutosfida delLIX del football americano appena conclusa. È stata, infatti, la squadra degli Eagles di Philadelphia, di cui il divo di Maestro e Ais born è un grandissimo tifoso, ad aggiudicarsi la finale del campionato. Contro quella del fidanzato della cantante, in tribuna e in lacrime al termine del match.Ma lo stadiodome di New Orleans, campo neutro dove si giocava il momento sportivo più importante d’America, era strapieno di personaggi famosi. A cominciare dal presidente Donald Trump e dalla sua famiglia. Che tifavano per i Chiefs. Un endorsement che non ha portato molta fortuna alla squadra di Kansas City.