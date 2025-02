Ilrestodelcarlino.it - Nella casa dei conflitti . E l’operaccia di Paolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In unaimmobile e carica di passato, all’improvviso entra un’aria nuova che porta gioia e sogni, ma divampa anche il conflitto fra i conservatori che difendono i loro privilegi e coloro che sognano l’emancipazione. Ce lo racconta "Ladei Rosmer" di Henrik Ibsen che Elena Bucci e Marco Sgrosso (foto) interpreteranno da giovedì 13 a domenica 16 febbraio al teatro Storchi. Domani al teatro delle Passioni prenderà il via la "Trilogia dell’assedio" che il Teatro dei Venti, diretto da Stefano Tè, realizza con i detenuti attori dellacircondariale Sant’Anna e delladi reclusione di Castelfranco: domani e il 14 "Edipo Re" da Sofocle, mercoledì 12 e il 15 "Sette contro Tebe" da Eschilo, giovedì 13 "Antigone" da Sofocle, e domenica 16 la ‘maratona’ con i tre spettacoli in sequenza.