Chietitoday.it - Nel Giorno del ricordo è stata deposta una corona d’alloro al cippo in largo Tommaso Saraceni a Vasto [FOTO]

Leggi su Chietitoday.it

celebrata nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio 2025, in, la cerimonia di commemorazione in occasione deldel, istituito per onorare la memoria degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Unaal