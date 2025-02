Udine20.it - NEK in concerto a Lignano Sabbiadoro. 6 agosto 2025

Dopo un inizio anno straordinario, con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di “Dalla Strada al Palco” (in onda in prima serata su Rai 1), NEK Filippo Neviani è pronto a riabbracciare live il suo pubblico con “NEK HITS – LIVE”, un’attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate. Questi appuntamenti saranno un vero e proprio viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.