Ilgiorno.it - Necropoli. Nuovi scavi in primavera

OLGIATE MOLGORA (Lecco)Alla ricerca dellaperduta a Olgiate Molgora. Lì sotto, accanto ai corpi di madre e figlio piccolo sepolti assieme, potrebbe esserci un intero cimitero. Per questo quanto prima gli archeologi torneranno a scavare dove nelladel 2021 hanno trovato appunto le spoglie di una madre con il suo bambino. I reperti sono riemersi durante durante i lavori per la posa della fibra ottica. Dopo i primi accertamenti lo scavo è stato ricoperto per conservarlo al meglio, in attesa appunto di eventuali indagini approfondite. "I privati proprietari dell’area hanno acconsentito agli– annuncia Alice Maria Sbriglio, funzionaria della Soprintendenza per la provincia di Lecco -. Riteniamo che là sotto ci siano altri reperti che potrebbero aiutarci a conoscere e scrivere meglio la storia del territorio.