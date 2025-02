Iltempo.it - “Né bello né brutto”. Sottocorona: cosa sta succedendo al tempo

Leggi su Iltempo.it

La metà di febbraio si avvicina: chebisognerà aspettarsi? A dare una risposta è l'analisi meteo di Paolo, che si collega su La7 per fare un punto della situazione: “Ci sono delle nuvole sull'Italia, non particolarmente intense. In questi giorni avremo unnéné, un po' in quella terra di mezzo. Le nuvole ci sono qualche precipitazione c'è, però di fenomeni intensi sostanzialmente non ne sono previsti”. Ed ecco nello specifico le previsioni delgiorno per giorno: “Nella previsione per oggi, lunedì 10 febbraio, però ancora forse sulla parte orientale della Sicilia qualche fenomeno anche abbastanza forte, ma in attenuazione, si stanno allontanando. E d'altra parte qui c'è ancora una zona di bassa pressione, quella che ha portato abbastanza malnelle ore precedenti.