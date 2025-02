Oasport.it - NBA, successo casalingo per i Pistons di Simone Fontecchio. 43 punti di Lillard nella vittoria dei Bucks, bene anche i Rockets

Tre sono le partite giocateserata italiana di oggi domenica 9 febbraio per la NBA, dove è sceso in campoil nostrocon i suoi Detroit: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.Rispettano il fattore campo i Detroit(27-26) contro i Charlotte Hornets (13-37) per 112-102. La franchigia del Michigan parte benissimo con un primo quarto da 39-15, con gli ospiti che cercano di risalire la china ritrovandosi sotto di venti lunghezze all’intervallo lungo (66-46).ripresa il copione del match non cambia, con iche viaggiano a velocità di crociera e mantengono il +17 alla terza sirena (90-73). Gli Hornets tirano fuori l’orgoglio nel finale con un parziale di 14-0 per accorciare a -3 (90-83), con Detroit che ritorna a macinare gioco eper il 112-102 con cui si aggiudica la sfida.