Lanazione.it - Nave incagliata a Massa, tutto pronto per la rimozione del carburante. Ecco quando

, 10 febbraio 2025 – Il via alle operazioni di estrazione del gasolio dai serbatoi dellacargo Guang Rong, che si è arenata il 28 gennaio scorso al pontile di Marina dia seguito di un'intensa tempesta, è previsto per domani 11 febbraio. La comunicazione proviene dalla capitaneria di porto, che ha reso noto il programma delle attività. L’ispezione sulla Guang Rong. Travaso urgente del: “Obiettivo evitare i tempi morti” Entro la mattinata, si completeranno le fasi preparatorie essenziali tra il pontile e l’imbarcazione, con la predisposizione di tutta l'area destinata all'intervento. Successivamente, salvo imprevisti, si procederà con il pompaggio di circa 102 tonnellate distoccato a bordo. Sono state adottate tutte le misure preventive per scongiurare eventuali sversamenti nel mare circostante.