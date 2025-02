Nauticsud boom di presenze nel weekend Mercoledì 12 il ministro Santanché incontra le imprese

Leggi su Ildenaro.it

Sono bastate le prime due giornate del 51°, in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli sino a domenica 16, per capire che questa edizione del salone nautico sarà di grande attrattiva per il pubblico nelle prossime giornate espositive. L’affluenza deldi apertura, superiore ai numeri dello scorso anno, trova giustificazione grazie alle numerose novità esposte tra le imbarcazioni con i primi modelli delle produzioni 2025, ma anche grazie alle curiosità presentate per il segmento accessori e, in particolare, per alcune importanti innovazioni tecnologiche che lanciano la nautica verso l’ecosostenibilità.Cresce, intanto, l’attesa per l’arrivo del ninistro Daniela Santanchè e del Capo di Gabinetto delMusumeci, Roberto Ribuffo. I due referenti del Governo saranno ospiti,12 alle ore 15,30, alper partecipare ad un incontro con l’imprenditoria napoletana e referenti delle istituzioni.