Natalie muore a 8 anni dopo un intervento alle tonsille, aperte due inchieste. Il sindaco: "Dolore profondo, a scuola ci sarà un banco vuoto"

, una bimba di 8, originaria di Villanova Monteleone, in provincia di Sassari, è morta nelle scorse ore all’ospedale civile di Alghero, in Sardegna.a 8undue. Il: “, aciun” (ANSA FOTO) – Notizie.comLa tragedia è avvenuta a seguito delle complicazioni sorteun. Sono due lechiamate a far luce sulla vicenda: una esterna, avviata dalla Procura della Repubblica di Sassari; una interna, portata avanti dall’Asl competente.“Un velo di tristezza avvolge in questo momento il nostro paese e la nostra comunità. – ha scritto ildi Villanova Monteleone Quirico Meloni sulla propria Pagina Facebook in un post intitolato I fiori che non sbocciano – Morire a soli 8una operazionenon è cosa facile da accettare”.