Iodonna.it - Nata a Milano nel 1971, Paola Pivi nei suoi lavori mescola quotidiano e inusuale

Le sue opere sono presenti nella collezione del Guggenheim di New York, al MAXXI di Roma (con quella che valse al Padiglione italiano il Leone d'oro a Venezia nel 1999) e al Castello di Rivoli. Di recente, la galleria di Emmanuel Perrotin ha donato due sue opere al Centre Pompidou di Parigi: il film I wish I am fish (su un aereo l'artista ha come compagni di viaggio solo pesci rossi in bocce di vetro); e un'opera cinetica costituita da una ruota di bicicletta circondata da piume di pavone.