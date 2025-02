Cataniatoday.it - Nasconde la droga nel parrucchino che si "sposta" per sbaglio: arrestato uno spacciatore 40enne

Leggi su Cataniatoday.it

Un 39enne ed una donna di 40 anni sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania durante un servizio di controllo in viale Mario Rapisardi. Mentre transitavano nei pressi dell’incrocio con via Confalonieri, hanno visto passare una Lancia.