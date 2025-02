Lanazione.it - Nasce il Progetto Aretino: un’opportunità per giovani disoccupati tra formazione e orientamento al lavoro

Arezzo, 10 febbraio 2025 –il, un’iniziativa innovativa dedicata aitra i 18 e i 34 anni, pensata per aiutarli a scoprire e sviluppare i propri talenti nel mondo del restauro edile e della ristorazione. Si tratta di un’iniziativa che si distingue dalle tradizionali proposte della Scuola Edile, in quanto rivolta a un’utenza che spesso non ha ancora individuato il proprio percorso lavorativo. Ilmira a fornire un’esperienza che unisce, attività di laboratorio eal, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle proprie capacità e delle opportunità professionali. Ilgrazie alla collaborazione con diverse realtà locali e del terzo settore, tra cui Forma Impresa, agenzia formativa di Confcommercio, il Comune di Arezzo, Oxfam, Donne Insieme e Koiné.