Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese, le due ‘facce’ degli azzurri

Leggi su Terzotemponapoli.com

, il giorno dopo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Mazzocchi diventa la preda dell’e la rabbia di Meret sul gol preso con un pallone regalato in maniera generosa. Ogni pallone scotta tra i suoi piedi, e alla fine non riesce mai a trovare una traiettoria precisa sui cross che è costretto a fare, trovandosi nel ruolo di spinta. E più prova a liberarsi del pallone, più prova a riscattarsi, peggio si mette la sua partita”.Da due partite è. ‘grana’ Mazzocchi? Tanto che dopo l’ennesima palla sbagliata, dopo l’ennesima apertura a vuoto, viene da ricordare che canta tanto bene. L’emotività ha fatto più dei suoi piedi, la sua psiche più della sua forza di volontà, nervi a pezzi e palloni da pazzi. Il resto lo fa ilprivo di elettricità ormai dal secondo tempo di Roma, e quindi si mette in modalità Mazzocchi.